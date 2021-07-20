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20 липня 2021, 17:34 810

В Одесі засуджений втік із СІЗО, оголошена операція "Сирена"

20 липня 2021, 17:34 810
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Фото поліції Одеської області
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Із Одеського СІЗО втік засуджений Сергій Кутафін. У місті введена поліцейська операція “Сирена”

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.185 ККУ, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 р.н., який 20 липня поточного року скоїв втечу з Одеського слідчого ізолятора, - йдеться в повідомленні.

Прикмети втікача: зріст 170-175см, худорлявої статури, темне волосся, коротка зачіска, очі карі, має подряпини на тілі та руках. Був одягнений у джинси синього кольору, без взуття.

Поліція просить повідомляти інформацію про місцезнаходження втікача за номером (048) 765-75-27 або на спецлінію "102".

Як повідомлялося, 9 липня у Харкові із зали суду втік іноземець.

Турка-втікача з Харківського суду затримали у Києві 11 липня.

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