В Одесі засуджений втік із СІЗО, оголошена операція "Сирена"

Фото поліції Одеської області

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.185 ККУ, Кутафін Сергій Олександрович, 1980 р.н., який 20 липня поточного року скоїв втечу з Одеського слідчого ізолятора, - йдеться в повідомленні.

Прикмети втікача: зріст 170-175см, худорлявої статури, темне волосся, коротка зачіска, очі карі, має подряпини на тілі та руках. Був одягнений у джинси синього кольору, без взуття.

Поліція просить повідомляти інформацію про місцезнаходження втікача за номером (048) 765-75-27 або на спецлінію "102".

Як повідомлялося, 9 липня у Харкові із зали суду втік іноземець.