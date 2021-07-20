Танкер Delfi остается собственностью государства Украина - апелляция

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Апелляционный хозяйственный суд рассмотрел 20 июля апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Одесской области о признании танкера Delfi собственностью Государства Украина и принял решение - закрыть производство, инициированное компанией Mister Drake PC, что считает передачу судна Кабмину Украины незаконным

Об этом сообщила представительница Юго-западного апелляционного хозяйственного суда Юлия Юзефович, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Коллегия судей под председательством Марины Мышкиной рассмотрела апелляционную жалобу адвоката Ивана Белоуса, что просил отменить решение суда первой инстанции о признании права собственности на танкер-бункеровщик Delfi Государства Украины и вернуть судно компании Mister Drake PC. Однако во время слушания дела представитель Кабмина Украины Владислав Божко обратился в суд с ходатайством о закрытии апелляционного производства, поскольку в поданном документе фигурирует юридическое лицо с другим названием, - отметили в суде.

Суд установил, что адвокат, в соответствии с предоставленным документом, не имеет полномочий представлять интересы бывшего судовладельца - компании Mister Drake PC и принял решение о закрытии апелляционного производства.

Адвокат Белоус заявил, что обратится в суд с новой апелляцией на решение Хозяйственного суда Одесской области о признании незаконной передачу танкера Delfi в собственность Государства Украина. А ошибка в предоставленном суду ордере "является технической", поскольку жалоба была подготовлена в очень сжатые сроки.

Справка: в ночь на 22 ноября 2019г. судно Delfi из-за сильного ветра сорвало с якоря и понесло в направлении одесского пляжа "Дельфин". Члены экипажа отказывались покидать судно, но в результате их эвакуировали, а судно село на мель и почти перевернулось.

Как сообщалось, в марте 2021-го с владельца танкера Delfi взыскали 2,7 миллиона компенсации за ликвидацию аварии. Попытки отбуксировать судно после аварии продолжались больше чем полгода.

13 мая суд Одессы согласился передать танкер Delfi Украине. Суд удовлетворил иск Кабинета министров к компании Mister Drake PC.

В июле суд в Одессе возбудил еще одно дело по аварии танкера Delfi. Хозяйственный суд Одесской области открыл еще одно дело о возмещении убытков на 7,5 млн грн в отношении компании Mister Drake PC, которая владела бункеровщиком Delfi.