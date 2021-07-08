Суд в Одесі порушив ще одну справу щодо аварії танкера Delfi
Господарський суд Одеської області відкрив ще одну справу про відшкодування збитків на 7,5 млн грн відносно компанії Mister Drake PC, яка володіла бункерувальником Delfi
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.
Зазначається, що у провадженні одного з суддів перебуває справа за позовом Одеської міської ради до компанії Mister Drake PC. Позов стосується вимог про відшкодування збитків, заподіяних в результаті пошкодження підводного хвилеріза.
У позові сказано, що в результаті аварії 29 листопада 2019 року був пошкоджений хвилеріз, який розташований між траверсами №10 і №10а в районі пляжу "Дельфін" (Одеса). В результаті місту завдано збитків у розмірі 7 млн 584 тис. грн.
Наприкінці червня Господарський суд Одеської області відкрив провадження і призначив підготовче засідання на 13 грудня. Суд зобов'язав міськраду надати нотаріально завірені переклади на англійську мову відповідних документів.
Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада 2019 року в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
Лише 10 вересня 2020 року танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін". Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.
У травні 2021 року суд Одеси погодився передати танкер Delfi Україні.