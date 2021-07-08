Суд в Одесі порушив ще одну справу щодо аварії танкера Delfi

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Господарський суд Одеської області відкрив ще одну справу про відшкодування збитків на 7,5 млн грн відносно компанії Mister Drake PC, яка володіла бункерувальником Delfi

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що у провадженні одного з суддів перебуває справа за позовом Одеської міської ради до компанії Mister Drake PC. Позов стосується вимог про відшкодування збитків, заподіяних в результаті пошкодження підводного хвилеріза.

У позові сказано, що в результаті аварії 29 листопада 2019 року був пошкоджений хвилеріз, який розташований між траверсами №10 і №10а в районі пляжу "Дельфін" (Одеса). В результаті місту завдано збитків у розмірі 7 млн 584 тис. грн.

Наприкінці червня Господарський суд Одеської області відкрив провадження і призначив підготовче засідання на 13 грудня. Суд зобов'язав міськраду надати нотаріально завірені переклади на англійську мову відповідних документів.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада 2019 року в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.

Лише 10 вересня 2020 року танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін". Також повідомлялось, що танкер Delfi відбуксирували від одеського пляжу.

У травні 2021 року суд Одеси погодився передати танкер Delfi Україні.