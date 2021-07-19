На Дніпропетровщині розшукують пацієнта психлікарні, який убив санітара і втік

Фото: Первый городской

21-річний пацієнт, що страждав на шизофренію, схопив металевий стілець, розбив його об підлогу і ніжкою завдав медбрату кілька ударів по голові. Той загинув

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Первый городской".

Головний лікар медустанови Микола Жир розповів що 21-річний Іван Євсейчев страждав на шизофренію з раннього віку, через що отримав другу групу інвалідності. В лікарні за ним не спостерігали агресивних дій, оскільки він вживав нейролептики.

Вбивство сталося в ніч на неділю, 18 липня.

Він вийшов о 3:00 зі звичайної палати, голосно з собою розмовляв - періодично він мав слухові галюцинації. Він рухався у сторону балкону палити. До нього, звісно, підійшов наш санітар - людина теж дуже досвідчена, він 20 років пропрацював в лікарні. Він підійшов до нього, щоб з'ясувати причини, чому він не спить. Хворий відразу почав проявляти до нього агресію: схопив металевий стілець, розбив його об підлогу і ніжкою металевого стільця завдав йому кілька ударів по голові. Один з яких, у скроню, виявився смертельним, - розповів головлікар.

За його словами, після нападу хлопець забрав у санітара службовий ключ, відчинив відділення і втік. За годину про подію дізнався головлікар та правоохоронці, зловмисника досі шукають.

Загиблий медик 18 липня мав святкувати своє 54-річчя. Його дружина теж працювала в цьому ж закладі санітаркою.

Лікуючий лікар пацієнта Світлана Кулєєва розповідає, що пацієнт-вбивця перебував у "спокійній" палаті, де зазвичай знаходяться двоє-троє людей. З сусідами не конфліктував, однак іноді проявляв агресію на словах.

У нас у відділенні під дією нейролептиків він міг інколи щось сказати, але агресивних дій він не робив. Такі хворі з тяжкою формою шизофренії злоякісною, як у нього, наступила вона у нього в ранньому віці, сформувався вже змішаний тип дефекту - лікуємо нейролептиками. Поступав до нас не перший раз, ремісії дуже короткі - нетривалий час він вдома, а потім знову поступав до нас. Останнім часом у нього був стабільний стан, як стався цей інцидент, не можу сказати, - каже вона.

На лікування до обласної психлікарні чоловік повертався близько п'яти разів, востаннє - через агресію до бабусі, матері та батька. Він міг погрожувати рідним ножем.

Де він перебуває нині - досі не відомо. За словами правоохоронців, чоловік міг направитися у бік Миколаєва або Кривого Рогу. Підозрюваний проживає на Інгульці - одному з районів Кривого Рогу. Його розшукують там. За фактом вбивства розпочато кримінальну справу за частиною 1 статті 115 КК України.

Як повідомлялося, 7 липня через вбивство у Дніпрі поліція 13 годин вела переговори з підозрюваним. Правоохоронці Дніпра 13 годин вели переговори з підозрюваним у вбивстві 57-річної жінки: чоловік забарикадувався у дачному будинку та погрожував покінчити життя самогубством.