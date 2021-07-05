У столиці на цвинтарі чоловіка вбили хрестом з могили

Фото з відкритих джерел

У столиці на одному з міських кладовищ знайшли тіло чоловіка зі слідами побиття

Як повідомили у Департаменті карного розшуку, поруч з чоловіком лежав закривавлений дерев'яний хрест, пише RegioNews.

"Правоохоронці, які прибули на виклик, побачили жахливе видовище - тіло вбитого було рясно покрите чисельними колото-різаними пораненнями різної локації та різних розмірів, а частини голови взагалі не було. Поруч з тілом лежав закривавлений дерев’яний хрест, яким, ймовірно, і розтрощили голову потерпілому", - йдеться в повідомленні.

Оперативники встановили, що вбитий був безхатьком і проживав на цьому ж кладовищі. В результаті слідчо-розшукових дій було затримано підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 29-річний раніше судимий чоловік. Вбивця заявив, що причиною його такого вчинку став конфлікт.

Нагадаємо, на Київщині 18-річну вагітну дівчину підозрюють у вбивстві матері.