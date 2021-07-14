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14 липня 2021, 10:10 1627

11 ударів ножем: на Київщині лікар зарізав перехожого

14 липня 2021, 10:10 1627
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Фото з відкритих джерел
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У Білій Церкві Київської області лікар районної лікарні напав на перехожого і завдав йому 11 ножових поранень, від яких той помер

Напад стався 8 липня пізно ввечері, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

48-річний житель Білої Церкви повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав невідомий, і завдав ножем тілесні ушкодження. Водій автомобіля, який проїжджав повз місце події, побачив, що на дорозі лежить закривавлений чоловік. Зупинятися він не став, але одразу ж, на ходу, повідомив про подію в поліцію.

Постраждалого з колото-різаним пораненням доставили в лікарню, але він помер.

Вбивцею виявився 38-річний уродженець Луганської області, який жив на Білоцерківщині і працював лікарем у Володарський лікарні. Він наніс 11 ножових поранень загиблому.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зараз суд обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що на Київщині 18-річну вагітну дівчину підозрюють у вбивстві матері.

Україна убивство смерті поранення Біла Церква

 
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