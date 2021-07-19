У Львові обвалилася стіна нежитлової будівлі, загинув чоловік

Фото ДСНС

Людина загинула внаслідок обвалення стіни нежитлової будівлі в центрі Львова

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

О 16:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Львові на вулиці Руській, 8 сталося руйнування стіни нежитлової будівлі... Під завалами знайдено тіло чоловіка, особу якого встановлюють, - ідеться в повідомленні.

Водночас у міській раді повідомляють, що обвал стався, коли загиблий виконував у цьому місці ремонтні роботи. У повідомленні не називають характеру робіт, оскільки міськрада не видавала жодних дозволів на роботи у зазначеному місці.

На місці співробітники ДСНС розбирають зруйновані конструкції.

Як повідомлялося, учора в Дрогобичі на Львівщині обвалився під'їзд аварійного будинку. Стався обвал під’їзду 4-поверхового будинку, попередньо – обійшлося без жертв.

Раніше, 14 липня, у центрі Одеси обвалився фасад історичної будівлі на Соборній площі.