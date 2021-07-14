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14 липня 2021, 14:43 94

У центрі Одеси обвалився фасад історичної будівлі

14 липня 2021, 14:43 94
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Фото: Думська
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В Одесі на Соборній площі 14 липня обвалилася частина фасаду старого будинку

Як повідомило видання "Думська", каміння з історичної будівлі впали на тротуар, постраждалих в результаті інциденту немає, пише RegioNews.

"Значна частина карниза на Соборній площі, 4 звалилася вранці 14 липня. В результаті обвалу ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що частина фасаду, яка обвалилася зі старого будинку, обірвала електропроводи та пошкодила вивіски, які знаходилися в закладах будівлі. Будівля є історичною пам'яткою місцевого значення.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі обвалилася частина карнизу будівлі, ледь не вбивши перехожих.

Україна Одеса приміщення події Будинок

 
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