У центрі Одеси обвалився фасад історичної будівлі
В Одесі на Соборній площі 14 липня обвалилася частина фасаду старого будинку
Як повідомило видання "Думська", каміння з історичної будівлі впали на тротуар, постраждалих в результаті інциденту немає, пише RegioNews.
"Значна частина карниза на Соборній площі, 4 звалилася вранці 14 липня. В результаті обвалу ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що частина фасаду, яка обвалилася зі старого будинку, обірвала електропроводи та пошкодила вивіски, які знаходилися в закладах будівлі. Будівля є історичною пам'яткою місцевого значення.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі обвалилася частина карнизу будівлі, ледь не вбивши перехожих.
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