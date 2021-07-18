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18 липня 2021, 15:14 75

У Дрогобичі на Львівщині обвалився під'їзд аварійного будинку

18 липня 2021, 15:14 75
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Фото з відкритих джерел
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У Дрогобичі стався обвал під’їзду 4-поверхового будинку, попередньо – обійшлося без жертв

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своєму Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 год у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського, - пише Козицький.

Він додав, що мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому. Тоді трапилась трагедія – у будинку жили люди і шестеро з них загинули миттєво під завалами будинку.

Зараз, за попередніми даними, потерпілих немає, інформація уточнюється.

Як повідомлялося, 14 липня у центрі Одеси обвалився фасад історичної будівлі. В Одесі на Соборній площі 14 липня обвалилася частина фасаду старого будинку.

Також 5 липня у Києві частково обвалився Берестейський міст.

аварія обвал Максим Козицький Дрогобич Львівська область

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