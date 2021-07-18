На Київщині дерева, що впали через буревій, убили двох людей

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У суботу, 17 липня, у результаті падіння дерев у двох селах Вишгородського району загинули двоє людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ДСНС України.

Трагедія сталася близько 16 години через складні погодні умови.

Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) внаслідок падіння дерев у селі Гаврилівка та селі Сухолуччя Вишгородського району загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано, - повідомили рятувальники.

Підрозділи ДСНС прибрали чотири повалені дерева. До робіт залучали 8 осіб та 2 одиниці техніки.

Як повідомлялося, в Україні через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у трьох областях.

Також учора рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в зоні ООС. В зоні проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу в районі селища Трьохізбенка.