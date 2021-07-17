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17 липня 2021, 15:32 138

Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в зоні ООС

17 липня 2021, 15:32 138
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В зоні проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу в районі селища Трьохізбенка

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Regionews.

Відомо, що повідомлення про горіння лісу та сухої трави надійшло 16 липня від працівника Трьохізбенківського лісництва о 14 годині.

Для ліквідації лісової пожежі на площі три гектари та степової пожежі на площі шість гектарів було задіяно 29 рятувальників та сім одиниць спеціальної техніки, а також дев’ять рятувальників і три одиниці спеціальної техніки зі складу піротехнічних підрозділів ДСНС.

Протягом двох годин від отримання сигналу пожежу було локалізовано, а о шостій ранку 17-го липня повністю ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові рятувальники в ніч на 7 липня ліквідували чотири пожежі у пересувних тютюнових кіосках.

ООС ДСНС пожежа рятувальники вогонь

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