Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в зоні ООС
В зоні проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу в районі селища Трьохізбенка
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Regionews.
Відомо, що повідомлення про горіння лісу та сухої трави надійшло 16 липня від працівника Трьохізбенківського лісництва о 14 годині.
Для ліквідації лісової пожежі на площі три гектари та степової пожежі на площі шість гектарів було задіяно 29 рятувальників та сім одиниць спеціальної техніки, а також дев’ять рятувальників і три одиниці спеціальної техніки зі складу піротехнічних підрозділів ДСНС.
Протягом двох годин від отримання сигналу пожежу було локалізовано, а о шостій ранку 17-го липня повністю ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові рятувальники в ніч на 7 липня ліквідували чотири пожежі у пересувних тютюнових кіосках.