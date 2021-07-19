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19 июля 2021, 19:40 66

Во Львове обрушилась стена нежилого здания, погиб мужчина

19 июля 2021, 19:40 66
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Фото ГСЧС
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Человек погиб в результате обрушения стены нежилого здания в центре Львова

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

В 16:39 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во Львове на улице Русской, 8 произошло разрушение стены нежилого здания... Под завалами найдено тело мужчины, личность которого устанавливают, - говорится в сообщении.

В то же время в городском совете сообщают, что обвал произошел, когда погибший выполнял в этом месте ремонтные работы. В сообщении не называют характера работ, поскольку горсовет не выдавал никаких разрешений на работы в указанном месте.

На месте сотрудники ГСЧС разбирают разрушенные конструкции.

Как сообщалось, вчера в Дрогобыче на Львовщине обрушился подъезд аварийного дома. Произошел обвал подъезда 4-этажного дома, предварительно обошлось без жертв.

Ранее, 14 июля, в центре Одессы обрушился фасад исторического здания на Соборной площади.

Львов погибшие ГСЧС Дом обвал

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