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18 липня 2021, 16:29 50

Неформальна зустріч Зеленського з депутатами, яка мала відбутися вчора, відкладена на невизначений час - ЗМІ

18 липня 2021, 16:29 50
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 17 липня мала відбутися неформальна зустріч президента Володимира Зеленського з Кабінетом Міністрів і депутатами від "Слуги народу". Однак зустріч так і не відбулася, але її перенесли на невизначену дату

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews з посиланням на Страна.

Зустріч перенесена на трохи пізніше, оскільки це не пуста зустріч "ні про що", а з конкретними тематичними панелями. Зараз йде підготовка цих панелей: питання, тема, спікери, формати. Трохи не встигаємо логістично і організаційно. За датою - поки йдуть узгодження, - сказав Подоляк.

Також про перенесення зустрічі Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу" повідомив нардеп Олексій Устенко в коментарі УНН. Але він повідомив, що зустріч перенесена на серпень і вона планується на другу половину місяця, хоча і до Дня Незалежності.

Як повідомлялося, частина фракцій Ради не має наміру підтримувати великий герб Зеленського.

Володимир Зеленський Слуга народа фракція нардепи Михайло Подоляк

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