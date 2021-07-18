Дату зустрічі Зеленського з Байденом відклали, причину пояснив Никифоров
Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня поточного року
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.
Зустріч планується на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні, — сказав Никифоров.
За його словами, дата зустрічі лідерів трохи змістилася, але він порадив "не робити з цього трагедію". При цьому речник президента спростував інформацію ЗМІ про те, що Білий дім відклав зустріч начебто через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".
Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить, — заявив речник Зеленського.
Як повідомлялося, 9 липня прессекретар стверджував, що дата й порядок денний візиту Зеленського до США на етапі узгодження.
Раніше повідомлялося, що ймовірна дата візиту Зеленського до США - 26 липня.