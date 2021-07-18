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18 липня 2021, 14:32 285

Дату зустрічі Зеленського з Байденом відклали, причину пояснив Никифоров

18 липня 2021, 14:32 285
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Фото з відкритих джерел
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Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня поточного року

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Зустріч планується на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні, — сказав Никифоров.

За його словами, дата зустрічі лідерів трохи змістилася, але він порадив "не робити з цього трагедію". При цьому речник президента спростував інформацію ЗМІ про те, що Білий дім відклав зустріч начебто через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".

Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить, — заявив речник Зеленського.

Як повідомлялося, 9 липня прессекретар стверджував, що дата й порядок денний візиту Зеленського до США на етапі узгодження.

Раніше повідомлялося, що ймовірна дата візиту Зеленського до США - 26 липня.

Нагадаємо, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

Володимир Зеленський Джо Байден візит США президент Сергій Никифоров

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