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15 липня 2021, 13:22 198

В харківському осередку "Слуги народу" ще не обговорювали кандидатуру Авакова в мери Харкова

15 липня 2021, 13:22 198
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Фото из открытых источников
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Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може стати кандидатом на посаду Харківського міського голови від "Слуги Народу", однак наразі кандидатуру екс-міністра ще не обговорювали

Про це заявив голова обласного осередку партії "Слуга народу" на Харківщині, народний депутат Павло Сушко, передає Regionews з посиланням "Суспільне"

Парламентар зазначив, що президентська політсила розглядає різні кандидатури на пост очільника Харкова. Які саме, він не назвав.

"Ми ще не обговорювали. Якщо Арсен Борисович виявить таке бажання, то ми обов’язково розглянемо його партійним осередком, членами партії і будемо приймати рішення… Арсен Борисович проявляв себе як гарний господарник і керівник. Якщо буде бажання ми обов’язкого розглянемо", — сказав Сушко.

"Я щойно дізнався від Корнієнко про його коментар, тому і коментую його слова, що, якщо буде таке бажання, то ми обов’язково будемо розглядати це. Ми розглядаємо різні кандидатури, не можемо їх розголошувати. Ще є багато часу, щоб визначитись. Арсен Борисович — член команди, завжди був з командою президента, тому кажу — спочатку повинно бути це бажання", — сказав Сушко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за відставку Авакова з посади очільника МВС. Аваков перебував на цій посаді більше 7 років. Заяву про відставку Аваков оприлюднив в середу, 13 липня.

Одразу після голосування голова партії "Слуга народу" та перший заступник керівника фракції цієї політсили Олександр Корнієнко заявив, що не бачить для Харкова кращого варіанту кандидата в мери, ніж Аваков.

Слуга народа Аваков Харків МВС

 
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