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18 июля 2021, 16:29 38

Неформальная встреча Зеленського с депутатами, которая должна была состояться вчера, отложена на неопределённое время – СМИ

18 июля 2021, 16:29 38
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Фото из открытых источников
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В субботу, 17 июля должна была состояться неформальная встреча президента Владимира Зеленского с Кабинетом министров и депутатами от "Слуги народа". Однако встреча так и не состоялась, но ее перенесли на неопределённую дату

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передаёт RegioNews со ссылкой на Страну.

Встреча перенесена на чуть позже, так как это не праздная встреча "ни о чем", а с конкретными тематическими панелями. Сейчас идёт подготовка этих панелей: вопросы, тема, спикеры, форматы. Немного не успеваем логистически и организационно. По дате — пока идут согласования, — сказал Подоляк.

Также о переносе встречи Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа" сообщил нардеп Алексей Устенко в комментарии УНН. Но он сообщил, что встреча перенесена на август и она планируется на вторую половину месяца, хотя и до Дня Независимости.

Как сообщалось, часть фракций Рады не намерена поддерживать Большой герб Зеленского.

Владимир Зеленский Слуга народа фракция нардепы Михаил Подоляк

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