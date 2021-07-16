Новим нардепом від партії "Слуга народу" став безробітний IT-шник з Сум

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Про це пише Regionews з посиланням на вибочий список партії "Слуга народу" на сайті ЦВК.

Антон Швачко 139 номер у виборчому списку партії "Слуга народу". Народився у 1992 році. Має вищу освіту та проживає у місті Суми. За інформацією, яку політична сила подала до Центральної виборчої комісії він на момент подання документів був безробітним

Водночас, за словами очільника політичної партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка Антон Швачко – ІТ-менеджер, ІТ-спеціаліст. Зараз працює в сумському обласному штабі партії "Слуга народу"..

Нагадаємо, що 16 липня Рада достроково припинила повноваження нардепа Дениса Монастирського, якого перед цим було призначено міністром внутрішніх справ.