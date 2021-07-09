Частина фракцій Ради не має наміру підтримувати Великий герб Зеленського

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Затвердити ескіз великого герба президент Зеленський пропонує депутатам невідкладно. Відповідно до Конституції, для цього необхідні голоси не менш ніж двох третин від конституційного складу Верховної Ради, тобто принаймні 300 депутатів. Частина фракцій уже заявила, що не підтримуватимуть цю ідею Зеленського

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Немає жодного сенсу підтримувати те, що є пережитком російської імперіалістичної спадщини. Нам достатньо тризуба – нашого єдиного герба, тому що це ознака суверенної, незалежної, унітарної держави, а не федерації, як того хоче Кремль, – пояснив представник фракції "Голос" Роман Лозинський.

Володимир В’ятрович з "Європейської солідарності" також вважає, що тризуб "за десятки-сотні років боротьби за незалежність і за вже 30 років незалежної України став таким об’єднавчим символом".

Зараз намагатися вносити ще якісь додаткові доповнення до цього герба – тільки додатково розколювати суспільство, – додає В’ятрович.

Водночас є і ті, хто ще не визначився: підтримувати запропонований президентом ескіз чи ні.

Якщо виходити із Конституції, великий герб потрібний, однозначно. В якому вигляді потрібний? Ми будемо ще вивчати це питання. І в першу чергу послухати тут треба буде професійних істориків, – сказав член фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Загородній.

Про те, чи підтримувати проєкт великого герба, розмірковують нині навіть деякі представники монобільшості.

Корона дивує однаково всіх. Це не політики зараз намалювали цю корону, а це була пропозиція 2009 року включити в герб корону. Начебто, Володимира Великого (насправді її не існує і описів її теж не існує). Ну і взагалі корони бувають або в монархіях, або в країнах, які, можливо, раніше були монархіями. Але ми республіка, яка ніколи не була монархією. У найбільш темні часи, коли був Янукович, він теж не виказував бажання правити вічно, і, я думаю, що і в президента Зеленського абсолютно немає такого бажання, – пояснив член фракції "Слуга народу" та член комітету з питань організації держвлади Дмитро Гурін.

Корона – не єдина проблема. На думку експертів, внесений до Ради Зеленським ескіз великого герба взагалі не дуже відповідає традиціям геральдики. Зокрема, щитотримачі – козак та лев, – на ньому не лише неправильно розташовані, а й зображені у невідповідних кольорах.

Попри це, у керівництві "Слуги народу" пропонуватимуть голосувати проєкт без довготривалих обговорень.

Ми будемо рекомендувати голосувати в першому читанні і в цілому, а там будемо дивитися, як комітет підтримає, як зал, – розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу", член комітету з питань організації держвлади Олександр Корнієнко.

Як повідомлялося, 28 червня Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України.

30 червня Комітет Ради підтримав законопроєкт про великий Державний Герб.