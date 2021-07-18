10:38  18 июля
Коронавирус в Украине: почти три сотни новых случаев за сутки
10:59  18 июля
Появились первые версии причин вчерашнего падения вертолета под Николаевом
10:12  18 июля
Сутки на Донбассе: 13 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, один обстрел - с начала нового дня
UA | RU
UA | RU
18 июля 2021, 14:03 63

Медики отвергают диагноз "пищевая токсикоинфекция" у госпитализированных детей из лагеря на Прикарпатье

18 июля 2021, 14:03 63
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Медики яремчанской больницы не подтверждают пищевую токсикоинфекцию у восьмерых детей, которых госпитализировали в медучреждение с пищевым отравлением

Об этом рассказала заведующая инфекционного отделения медучреждения Надежда Алексашенко, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Карпаты.

По информации из больницы, состояние госпитализированных улучшилось - у детей, которых приняли быстрее всего, уже нет температуры.

По словам Надежды Алексашенко, 15 июля в медучреждение госпитализировали мальчика из лагеря "Делюкс”. У него были температура, тошнота и рвота. На следующий день из того же заведения госпитализировали еще четверых детей с похожими симптомами. Впоследствии в больницу привезли еще троих.

Мы не ставим диагноз "пищевая токсикоинфекция", поскольку это означает, что все вместе съели и отравились. Им стало плохо в разные дни. Как инфекционист со стажем, могу заподозрить условную патогенную инфекцию. В лагере работает санстанция. Мы брали пробы на ротавирус, он был отрицательный, — рассказала Надежда Алексашенко.

Родители госпитализированных детей подтверждают, что при одинаковом питании, симптомы отравления есть только в нескольких воспитанников.

Все лекарства для детей закупило заведение отдыха. В изоляторе лагеря находится еще шестеро детей. Корреспондентов на территорию заведения не впустили.

Как сообщалось вчера, в лагере на Франковщине массовое отравление, семеро детей попали в больницу. В инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы попали семеро детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении села Татаров Надвирнянского района.

отравление госпитализация дети Прикарпатье медики

В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется вакцинация детей от коронавируса
17 июля 2021, 16:44
Рада запретила продажу лекарств детям
15 июля 2021, 14:32
Ляшко рассказал, как в Украине будут повышать зарплату медикам
15 июля 2021, 10:57
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua