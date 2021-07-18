Медики отвергают диагноз "пищевая токсикоинфекция" у госпитализированных детей из лагеря на Прикарпатье

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Медики яремчанской больницы не подтверждают пищевую токсикоинфекцию у восьмерых детей, которых госпитализировали в медучреждение с пищевым отравлением

Об этом рассказала заведующая инфекционного отделения медучреждения Надежда Алексашенко, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Карпаты.

По информации из больницы, состояние госпитализированных улучшилось - у детей, которых приняли быстрее всего, уже нет температуры.

По словам Надежды Алексашенко, 15 июля в медучреждение госпитализировали мальчика из лагеря "Делюкс”. У него были температура, тошнота и рвота. На следующий день из того же заведения госпитализировали еще четверых детей с похожими симптомами. Впоследствии в больницу привезли еще троих.

Мы не ставим диагноз "пищевая токсикоинфекция", поскольку это означает, что все вместе съели и отравились. Им стало плохо в разные дни. Как инфекционист со стажем, могу заподозрить условную патогенную инфекцию. В лагере работает санстанция. Мы брали пробы на ротавирус, он был отрицательный, — рассказала Надежда Алексашенко.

Родители госпитализированных детей подтверждают, что при одинаковом питании, симптомы отравления есть только в нескольких воспитанников.

Все лекарства для детей закупило заведение отдыха. В изоляторе лагеря находится еще шестеро детей. Корреспондентов на территорию заведения не впустили.

Как сообщалось вчера, в лагере на Франковщине массовое отравление, семеро детей попали в больницу. В инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы попали семеро детей в возрасте до 16 лет, которые отдыхали в загородном заведении села Татаров Надвирнянского района.