Ляшко розповів, як в Україні підвищуватимуть зарплату медикам

Як повідомив він в інтерв'ю РБК-Україна, в указі президента говориться, що мінімальна зарплата для медсестри має бути 13,5 тисяч гривень, пише RegioNews.

Також в указі президента говориться, що мінімальна зарплата лікаря повинна становити 20 тисяч гривень.

За словами Ляшка, оскільки неможливо врегулювати окрему галузь шляхом підняття мінімального рівня зарплати, МОЗ працює над тим, щоб змінити корпоративне управління у системі охорони здоров'я, де будуть чітко виписані колективні договори і головний лікар або директор буде зобов'язаний здійснити таку оплату.

Нагадаємо, 18 червня Зеленський підписав указ про підвищення "мінімалки" медикам.