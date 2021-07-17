Коронавірус в Україні: зафіксовано майже 600 нових випадків хвороби

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Упродовж минулої доби, 16 липня в Україні зафіксували 591 новий випадок коронавірусу, захворіли 41 дитина та 9 медичних працівників

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях”, - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу було госпіталізовано 438 громадян, 16 хворих померли. Змогли подолати недугу 676 осіб.

Упродовж минулої доби було здійснено 41 372 тестувань на наявність вірусу, зокрема методом ПЛР – 18 006, методом ІФА – 8 718. Також проведено 14 648 досліджень експрес-тестами.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію.