В Минздраве рассказали, когда в Украине начнется вакцинация детей от коронавируса

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Вакцинация детей от COVID-19 в Украине начнется во время пятой волны иммунизации, прививки будут делать при выезде за границу

Об этом сообщил руководитель национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика, передает Regionews.

Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь надо будет отдавать предпочтение", - сказал он.

По словам Заики, несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет будут делать прививки препаратом Pfizer, и будет четкий алгоритм, в каких именно случаях. Вакцинация будет нужна детям, которые едут за границу на учебу, соревнования, конкурсы, и такие путешествия предусматривают вакцинацию.

Чиновник уточнил, что вакцинация детей будет проходить согласно рекомендациям врачей.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.