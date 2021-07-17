В Украине из-за непогоды без света остались 60 населенных пунктов
По состоянию на утро 17 июля в Ураине из-за осложнения погодных условий без света остаются 60 населенных пунктов в трех областях
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По состоянию на 7 часов утра 17 июля обесточивание произошло в трех областях. В Закарпатской области без света 55 населенных пунктов, в Луганской - 3, в Донецкой - 2", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, из-за порывов ветра и сильных дождей сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, что непогода оставила жителей 169 населенных пунктов без света.
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