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16 липня 2021, 10:10 14

Негода залишила жителів 169 населених пунктів без світла

16 липня 2021, 10:10 14
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Фото з відкритих джерел
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В Україні 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишилися 169 населених пунктів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що причиною відключення стало спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач.

Так, знеструмлення відбулося у трьох областях. У Львівській – в 79 населених пунктах, у Закарпатській – в 59 та в Сумській – в 31.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що з понеділка в Україні можливе зниження температури до 30 °С.

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