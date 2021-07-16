Негода залишила жителів 169 населених пунктів без світла
В Україні 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишилися 169 населених пунктів
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що причиною відключення стало спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач.
Так, знеструмлення відбулося у трьох областях. У Львівській – в 79 населених пунктах, у Закарпатській – в 59 та в Сумській – в 31.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, що з понеділка в Україні можливе зниження температури до 30 °С.
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