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Україна цими вихідними отримає першу партію вакцини Moderna
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16 липня 2021, 15:55 409

Україна цими вихідними отримає першу партію вакцини Moderna

16 липня 2021, 15:55 409
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Фото з відкритих джерел
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Першу партію вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna планують доставити в Україну вже цими вихідними

Як пише RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Мені ще треба піднапружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи. Ми рухаємося в цьому напрямі. Ми нарощуємося - від наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - повідомив очільник МОЗ.

Ляшко також зазначив, що на сьогодні в Україні вже провакцинували однією дозою 17% дорослого населення країни.

Нагадаємо, раніше МОЗ зареєструвало в Україні нову вакцину від коронавірусу Janssen (Johnson & Johnson).

коронавірус Україна вакцина Віктор Ляшко вакцинація

 
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