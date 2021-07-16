Україна цими вихідними отримає першу партію вакцини Moderna

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Першу партію вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna планують доставити в Україну вже цими вихідними

Як пише RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Мені ще треба піднапружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи. Ми рухаємося в цьому напрямі. Ми нарощуємося - від наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - повідомив очільник МОЗ.

Ляшко також зазначив, що на сьогодні в Україні вже провакцинували однією дозою 17% дорослого населення країни.

Нагадаємо, раніше МОЗ зареєструвало в Україні нову вакцину від коронавірусу Janssen (Johnson & Johnson).