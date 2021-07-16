Румыния передала Украине партию вакцины от коронавируса AstraZeneca

Фото Черновицкой ОГА

Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию - 100 800 доз - вакцины от коронавирусв компании AstraZeneca

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает RegioNews.

Полученную партию вакцины отправят в Киев. Из столицы препарат развезут в области страны.

Передача вакцины состоялась на КПП "Сирет-Порубное". Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Потом ее распределят между всеми областями Украины, - отметили в ОГА.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.

Также Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna.