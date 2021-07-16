Румыния передала Украине партию вакцины от коронавируса AstraZeneca
Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию - 100 800 доз - вакцины от коронавирусв компании AstraZeneca
Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает RegioNews.
Полученную партию вакцины отправят в Киев. Из столицы препарат развезут в области страны.
Передача вакцины состоялась на КПП "Сирет-Порубное". Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Потом ее распределят между всеми областями Украины, - отметили в ОГА.
Как сообщалось, в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.
Также Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna.
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