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16 июля 2021, 20:48 105

Румыния передала Украине партию вакцины от коронавируса AstraZeneca

16 июля 2021, 20:48 105
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Фото Черновицкой ОГА
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Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию - 100 800 доз - вакцины от коронавирусв компании AstraZeneca

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает RegioNews.

Полученную партию вакцины отправят в Киев. Из столицы препарат развезут в области страны.

Передача вакцины состоялась на КПП "Сирет-Порубное". Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Потом ее распределят между всеми областями Украины, - отметили в ОГА.

Как сообщалось, в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.

Также Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna.

вакцина Astrazeneca/Covishield Румыния Черновицкая ОГА гуманитарная помощь

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