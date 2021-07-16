У столичному МВЦ почали вакцинувати препаратом Pfizer

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У п'ятницю, 16 липня у столичному Центрі вакцинації на базі МВЦ розпочали імунізацію препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech

Про це йдеться у повідомленні на HELSI.ME, пише RegioNews.

Зазначається, що щепитися від коронавірусу цим препаратом можуть лиш особи старше 60 років. Ті, хто хоче отримати вакцину від Pfizer, мають бути записані через helsi.me, адже в порядку "живої" черги цим препаратом щеплювати не будуть.

Крім цього, у МВЦ також можна зробити щеплення вакциною CoronaVac виробництва Sinovac.

Нагадаємо, раніше в Україні змінили умови зберігання вакцини Pfizer від коронавірусу на прохання виробника.

Також стало відомо, коли в Одесі робитимуть COVID-щеплення вакциною Pfizer.