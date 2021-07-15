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15 липня 2021, 11:35 97

У Чернівцях протягом трьох днів можна буде вакцинуватись від коронавірусу

15 липня 2021, 11:35 97
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У Чернівцях цієї п'ятниці, суботи і неділі всіх охочих вакцинуватимуть від COVID-19 у чотирьох центрах масової вакцинації

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради, пише RegioNews.

"З 16 до 18 липня у Чернівцях працюватимуть чотири центри вакцинації від COVID-19. Адреси центрів - палац культури "Юність Буковини", автовокзал "Вест Буковина", медпункт Калинівського ринку та ТЦ "Майдан"", - йдеться у повідомленні.

Щеплення проводитимуть вакциною CoronaVac. Вакцинуватись можна буде із 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, раніше у МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати.

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