У Чернівцях протягом трьох днів можна буде вакцинуватись від коронавірусу
У Чернівцях цієї п'ятниці, суботи і неділі всіх охочих вакцинуватимуть від COVID-19 у чотирьох центрах масової вакцинації
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради, пише RegioNews.
"З 16 до 18 липня у Чернівцях працюватимуть чотири центри вакцинації від COVID-19. Адреси центрів - палац культури "Юність Буковини", автовокзал "Вест Буковина", медпункт Калинівського ринку та ТЦ "Майдан"", - йдеться у повідомленні.
Щеплення проводитимуть вакциною CoronaVac. Вакцинуватись можна буде із 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, раніше у МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати.
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