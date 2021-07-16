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16 липня 2021, 13:27 3

Стрілянина на весіллі в Одесі: зловмисника арештували

16 липня 2021, 13:27 3
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Фото з відкритих джерел
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Комінтернівський районний суд Одеської області взяв під варту чоловіка, який влаштував стрілянину під час святкування весілля 14 липня

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Запобіжний захід зловмиснику обрано сьогодні вночі.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури - обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО. Також в якості альтернативи визначено заставу – 190 тис. 320 грн", - поінформували в прес-службі.

Нагадаємо, в Одесі на Фонтанці 14 липня гості чеченського весілля влаштували стрілянину з автомата, а також дрифт на проїжджій частині. Згодом стрілка затримали.

Україна кримінал Одеса стрілянина Одеська область

 
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