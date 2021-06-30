На курорті Херсонської області з табельної зброї застрелився поліцейський

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Про це повідомляє ТСН із посиланням на заступника голови пресслужби Нацполіції в Херсонській області Віталія Байдарова, передає RegioNews.

За його словами, поліцейський наклав на себе руки в курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці.

Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату. Застрелився з табельної зброї у кімнаті. Вистріл почули працівники пансіонату", - розповів Байдаров.

Наразі не відомо, що стало причиною суїциду, поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Херсонській області боєць Нацгвардії кинувся під потяг.