На курорті Херсонської області з табельної зброї застрелився поліцейський
Вранці 30 червня в одному із пансіонатів Херсонської області застрелився поліцейський
Про це повідомляє ТСН із посиланням на заступника голови пресслужби Нацполіції в Херсонській області Віталія Байдарова, передає RegioNews.
За його словами, поліцейський наклав на себе руки в курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці.
Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату. Застрелився з табельної зброї у кімнаті. Вистріл почули працівники пансіонату", - розповів Байдаров.
Наразі не відомо, що стало причиною суїциду, поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Херсонській області боєць Нацгвардії кинувся під потяг.
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