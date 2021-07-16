В Одессе полицейский получил огнестрельное ранение во время учебных стрельб
Правоохранитель на учениях в Одессе случайно нажал на курок и выстрелил себе в живот из пистолета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Думская".
По данным собеседника одесского издания, лейтенант Приморского районного отделения Одесской полиции случайно уронил пистолет во время стрельб. Он попытался поймать пистолет в воздухе, но в этот момент нажал на курок.
В результате пистолет выстрелил, пуля попала в живот полицейского. Его госпитализировали в областную больницу.
Одесская полиция пока официально не комментировала эту информацию.
Как сообщалось, 30 июня на курорте Херсонской области из табельного оружия застрелился полицейский.
Ранее, 17 июня в Одесской области мужчина застрелил друга и совершил самоубийство. В поселке Великая Михайловка Одесской области мужчина в присутствии очевидцев застрелил товарища, после чего совершил самоубийство.
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