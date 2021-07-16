На Полтавщине начинается массовая вакцинация Pfizer

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В это воскресенье в Полтаве и Кременчуге будут прививать от COVID-19 вакциной Pfizer (Comirnaty)

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

Она будет доступна для всех желающих. С собой как всегда иметь паспорт, декларацию с семейным врачом или идентификационный код. Также есть возможность зарегистрироваться в очередь через приложение "Дія", – рассказал глава Полтавской ОГА.

В области пять центров вакцинации - Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишние Плавни – будут работать традиционно с 9:00 18.00, с четверга до воскресенья включительно. В эти дни будут прививать вакциной Coronavac. Исключение Полтава и Кременчуг, где в воскресенье, 18 июля, массово будут вакцинировать только вакциной Pfizer.

Полтавщина - один из лидеров по темпам вакцинации. И я благодарю каждого гражданина, который сознательно прошел курс вакцинации. Ведь это единственная возможность побороть коронавирус и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни!, – резюмировал Олег Синегубов.

Вакцина Comirnaty производства компаний Pfizer-BioNTech содержит в себе молекулу, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа.

По состоянию на 15 июля в Полтавской области привито 119360 человек, за последние сутки 2050.

Как сообщалось, Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna.