У Чернівцях людям робитимуть COVID-щеплення вдома
У Чернівцях мобільні групи з вакцинації виїжджатимуть до багатоквартирних будинків та щепитимуть охочих
Як пише RegioNews, про це "Суспільному" розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Наталія Калмикова.
Зазначається, що аби скористатися послугою, голова ОСББ має скласти список мешканців, які хочуть вакцинуватися. Опісля - узгодити час.
Вакцинують препаратом CoronaVac. Друге щеплення потрібно буде отримати через 28 днів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що COVID-сертифікати можна буде отримати не тільки через "Дію", а й у лікарнях.
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