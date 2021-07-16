В Україні знову встановили рекорд з COVID-щеплень за добу
В Україні протягом 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей, що є новим рекордом щеплених за добу
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.
Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини.
Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення та 49 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.
Нагадаємо, раніше у МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати.
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