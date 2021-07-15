На Львівщині на трасу Київ-Чоп зійшов селевий потік, проїзд ускладнено

Фото з відкритих джерел

Через селевий потік ускладнено проїзд на трасі Київ-Чоп біля села Коростів у Львівській області

Про це інформує прес-служба управління патрульної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Селевий потік зійшов на дорожнє полотно, проїзд зазначеною ділянкою ускладнений. На місці працюють підрозділи ДСНС, - йдеться в повідомленні.

Село Коростів розташоване в гірській частині Стрийського району Львівської області.

Сьогодні синоптики оголосили у Львівській області штормове попередження на вечір 15 липня і ніч з 16 липня грози зі шквальним вітром 17-22 метри за секунду.

Як повідомлялося, Чернівецька область готується до ймовірного паводку. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук доручив усім головам територіальних громад області вжити заходів, які можуть попередити наслідки майбутньої негоди.