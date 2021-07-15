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15 липня 2021, 21:20 3125

На Львівщині на трасу Київ-Чоп зійшов селевий потік, проїзд ускладнено

15 липня 2021, 21:20 3125
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Фото з відкритих джерел
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Через селевий потік ускладнено проїзд на трасі Київ-Чоп біля села Коростів у Львівській області

Про це інформує прес-служба управління патрульної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Селевий потік зійшов на дорожнє полотно, проїзд зазначеною ділянкою ускладнений. На місці працюють підрозділи ДСНС, - йдеться в повідомленні.

Село Коростів розташоване в гірській частині Стрийського району Львівської області.

Сьогодні синоптики оголосили у Львівській області штормове попередження на вечір 15 липня і ніч з 16 липня грози зі шквальним вітром 17-22 метри за секунду.

Як повідомлялося, Чернівецька область готується до ймовірного паводку. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук доручив усім головам територіальних громад області вжити заходів, які можуть попередити наслідки майбутньої негоди.

Також з понеділка в Україні можливе зниження температури нижче 30 °С.

негода поліція дороги ДСНС Стихія Львівська область

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