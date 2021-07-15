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15 июля 2021, 21:20 3901

На Львовщине на трассу Киев-Чоп сошел селевой поток, проезд затруднен

15 июля 2021, 21:20 3901
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Фото из открытых источников
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Через селевой поток затруднен проезд на трассе Киев-Чоп возле села Коростов во Львовской области

Об этом информирует пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Селевой поток сошел на дорожное полотно, проезд по указанному участку затруднен. На месте работают подразделения ГСЧС, - говорится в сообщении.

Село Коростов расположено в горной части Стрыйского района Львовской области.

Сегодня синоптики объявили во Львовской области штормовое предупреждение на вечер 15 июля и ночь с 16 июля грозы со шквальным ветром 17-22 метра в секунду.

Как сообщалось, Черновицкая область готовится к возможному паводку. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук поручил всем главам территориальных общин области принять меры, которые могут предупредить последствия будущей непогоды.

Также с понедельника в Украине возможно снижение температуры ниже 30 °С.

непогода полиция дороги ГСЧС Стихия Львовская область

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