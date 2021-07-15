На Львовщине на трассу Киев-Чоп сошел селевой поток, проезд затруднен
Через селевой поток затруднен проезд на трассе Киев-Чоп возле села Коростов во Львовской области
Об этом информирует пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области, передает RegioNews.
Селевой поток сошел на дорожное полотно, проезд по указанному участку затруднен. На месте работают подразделения ГСЧС, - говорится в сообщении.
Село Коростов расположено в горной части Стрыйского района Львовской области.
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