З понеділка в Україні можливе зниження температури нижче 30 °С

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Спека тримається, але дуже скоро вона почне повільно та неохоче відступати. Це може статися з понеділка, 19 липня, подекуди можливе зниження температури до значень нижче 30 °С

Це прогнозує Sinoptik.ua, передає RegioNews.

Та поки істотний перегрів атмосфери залишається.

Концентрація СО 2 в атмосфері збільшується, це посилює парниковий ефект. Хоча є більш потужні впливовості – наприклад, світового океану. Взаємозв'язок всіх факторів призводить до таких явищ, як хвилі спеки з аномальними температурами, нехарактерними для регіону.

У період з п'ятниці до понеділка висока температура повітря вдень на території України залишається, до +35 градусів, вночі повітря буде охолоджуватись слабкіше, температура в темний час доби досягне +21...+25 °С. Короткочасні локальні дощі та зливи істотно не змінять погоду до 19 липня.

З понеділка температура знижуватиметься в західних областях країни, з вівторка - в центральному та північному регіонах.

Магнітосфера в найближчі дні спокійна, УФ-індекс високий.

На заході країни в п'ятницю та вихідні температура повітря буде до +32 °С, вночі до +20 °С. У п'ятницю можливі локальні дощі та грози. У понеділок синоптична ситуація поміняється - температура знизиться до +25 °С, пройдуть потужні грози зі зливами.

У високогір'ї Карпат у вихідні вдень +24 °С, місцями дощі. У понеділок переважно похмуро, дощі, вдень повітря прогріється до +20 °С.

На півдні та сході України триватиме спекотна погода, до +36 °С в Луганській області, до +33 °С на решті території регіону. Локальні дощі та грози істотно не змінять температурний фон. Вночі повітря зможе охолодитися до +24...+25 °С. Температура морської води на узбережжі Азовського моря до +26 °С, на узбережжі Чорного моря до +24 °С.

В Одесі з 16 по 19 липня дуже сонячно та жарко, до +32 °С. Через слабкий вітер та вологість повітря близько 70% спека вдень буде відчуватися як +38 °С. Вночі температура повітря до +25 °С.

У центральних та північних областях країни у п'ятницю та вихідні до +32 °С. Температура поступово знижуватиметься з 20 липня. Прогнозуються локальні дощі з грозами. Висока пожежна небезпека зберігається.

У Києві в п'ятницю та вихідні вдень до +33 °С, вночі +23 °С. Дуже повільне поступове зниження денної температури повітря почнеться з понеділка разом з грозами та дощами. Температура води в Дніпрі +26 °С.

Як повідомлялося, на поточний тиждень синоптик прогнозував чисте небо над Україною та спекотне повітря. Приблизно до середини липня Україна перебуває під дією антициклону. Непоступливе спекотне повітря визначає погоду в нашій країні.