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14 липня 2021, 10:26 34

Сьогодні через спеку знову обмежено в'їзд до Києва великоваговому транспорту

14 липня 2021, 10:26 34
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Фото з відкритих джерел
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Рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва обмежено від 10 орієнтовно до 20 години

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.

Сьогодні, 14 липня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С, - йдеться в повідомленні.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Як повідомлялося, 29 червня Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур.

Фура Київ поліція заборона в'їзду Обмеження

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