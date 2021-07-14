Сьогодні через спеку знову обмежено в'їзд до Києва великоваговому транспорту

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Рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва обмежено від 10 орієнтовно до 20 години

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.

Сьогодні, 14 липня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С, - йдеться в повідомленні.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Як повідомлялося, 29 червня Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур.