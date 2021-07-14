Сьогодні через спеку знову обмежено в'їзд до Києва великоваговому транспорту
Рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва обмежено від 10 орієнтовно до 20 години
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.
Сьогодні, 14 липня, з 10:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С, - йдеться в повідомленні.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).
Як повідомлялося, 29 червня Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур.
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