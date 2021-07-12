У Житомирі шквальний вітер повалив дерева, є постраждалий
У Житомирі сильна злива та вітер затопили вулиці та повалили дерева, одне дерево впало на чоловіка
Про це повідомляє Житомирська міська рада у Facebook, передає RegioNews.
Вже відомо, що одна людина постраждала від стихії. На чоловіка впало дерево, він у лікарні із численними забоями, - повідомляють у міськраді.
Негода розпочалася після 18.00 та супроводжувалася градом, вона тривала понад годину.
За інформацією Суспільне.Житомир, в різних района міста вітер зламав та вирвав дерева і кущі, злива затоплювала вулиці.
Як повідомлялося, Чернівецька область готується до ймовірного паводку. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук доручив усім головам територіальних громад області вжити заходів, які можуть попередити наслідки майбутньої негоди.
Також через сильні зливи на Закарпатті підтоплено сотні дворів та будинків. У Рахівському районі на Закарпатті підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень, 30 м автодороги Н 09 "Мукачево-Львів".
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