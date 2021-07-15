17:41  15 липня
Під Радою сталася штовханина між противниками змін до "мовного закону" і поліцією
13:15  15 липня
У столиці на 14 пляжах виявили кишкову паличку
18:20  15 липня
Доба в ООС: три обстріли, двоє українських бійців поранені
UA | RU
UA | RU
15 липня 2021, 18:48 156

Екснардепа Костянтина Жеваго оголошено в міжнародний розшук

15 липня 2021, 18:48 156
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Інтерпол оголосив колишнього українського нардепа і ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго в міжнародний розшук. Його шукають у справі про розтрату 113 млн доларів

Про це повідомили в Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Водночас у Державному бюро зазначають, що 27 вересня 2019 року колишньому нардепу повідомили про підозру в тому, що він організував розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит".

За даними слідства, підконтрольний йому офшор відкрив кредитні лінії в зарубіжних банках, а банк "Фінанси і Кредит" став поручителем.

Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк був визнаний неплатоспроможним, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли цього року в НАЗК, понад 10 тисяч чиновників не покарають через неподання декларацій. Серед них депутат VI скликання Ради Костянтин Жеваго.

У травні стало відомо, що за рейтингом Forbes до трійки найзаможніших українців увійшли Ахметов, Пінчук та Жеваго. Найбагатшим українцям зіграло на руку зростання котирувань ключових експортних товарів.

ДБР розшук олігархи Інтерпол Костянтин Жеваго

Затримано експрокурора-втікача Матюшка, засудженого за хабар
12 липня 2021, 18:29
РНБО планує у п'ятницю розглянути санкційне питання та може оприлюднити реєстр олігархів
12 липня 2021, 16:24
САП направила запит до Інтерполу для оголошення в розшук екс-глави ПриватБанку Дубілета
24 червня 2021, 16:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua