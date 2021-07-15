Екснардепа Костянтина Жеваго оголошено в міжнародний розшук

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Інтерпол оголосив колишнього українського нардепа і ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго в міжнародний розшук. Його шукають у справі про розтрату 113 млн доларів

Про це повідомили в Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Водночас у Державному бюро зазначають, що 27 вересня 2019 року колишньому нардепу повідомили про підозру в тому, що він організував розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит".

За даними слідства, підконтрольний йому офшор відкрив кредитні лінії в зарубіжних банках, а банк "Фінанси і Кредит" став поручителем.

Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк був визнаний неплатоспроможним, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли цього року в НАЗК, понад 10 тисяч чиновників не покарають через неподання декларацій. Серед них депутат VI скликання Ради Костянтин Жеваго.

У травні стало відомо, що за рейтингом Forbes до трійки найзаможніших українців увійшли Ахметов, Пінчук та Жеваго. Найбагатшим українцям зіграло на руку зростання котирувань ключових експортних товарів.