До трійки найзаможніших українців увійшли Ахметов, Пінчук та Жеваго – Forbes

Найбагатшим українцям зіграло на руку зростання котирувань ключових експортних товарів

Найбагатшим українцям зіграло на руку зростання котирувань ключових експортних товарів

Статки 100 найзаможніших українців зросли за рік на 42% – до 44,5 млрд дол.; у першій трійці найзаможніших – Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

Як передає RegioNews, про це свідчить рейтинг журналу Forbes.

76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до 44,5 млрд дол. Як наслідок – вхідний квиток у сотню подорожчав на третину, до 125 млн дол. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше, семеро – повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представництво – в IT та енергетиці, - повідомляє Forbes.

Зазначається, що найбагатшим українцям зіграло на руку зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці й кукурудзи.

Рейтинг найбагатних українців очолив власник "Метінвесту" і ДТЕКу Рінат Ахметов – його статки були оцінені у 7,6 млрд дол. На другому місці – Віктор Пінчук ("Інтерпайп", 2,5 млрд дол.), на третьому – Костянтин Жеваго (Ferrexpo, 2,4 млрд дол.).

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов посідають 4-те і 5-те місця відповідно зі статками 1,8 млрд дол. та 1,7 млрд дол. Шосте місце зайняли Галина й Олександр Гереги (1,7 млрд дол.). П'ятий президент та нинішній народний депутат Петро Порошенко розташувався в рейтингу на 7-му місці зі статками 1,6 млрд дол.

Також до списку найбагатших українців потрапили депутат від партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук (620 млн дол.), власник компанії МХП Юрій Косюк (780 млн дол.), співвласники мережі магазинів АТБ Геннадій Буткевич (530 млн дол.), Віктор Карачун та Євген Єрмаков (статки обох оцінені в 505 млн дол.), співвласники інтернет-магазину Rozetka Владислав та Ірина Чечоткіни (470 млн дол.), девелопер Вагіф Алієв (460 млн дол.), Дмитро Фірташ (420 млн дол.).

Під статками бізнесмена Forbes розуміє оцінку вартості належних йому активів: акцій підприємств, нерухомості, транспортних засобів, предметів мистецтва, рахунків у банках і готівки. Ліквідні акції публічних компаній були оцінені за ринковою вартістю станом на 9 квітня 2021 року.

Приватні компанії оцінюються на підставі фінансових показників та інформації про обсяги продажів за останній доступний період шляхом порівняння з вартістю аналогічних українських і глобальних компаній, а також компаній, які були об’єктами злиття і поглинання останніми роками.

Як повідомлялося, Порошенко задекларував понад 200 мільонів доходу за рік. Політик заробив втричі менше, ніж роком раніше.

Раніше нардеп з Буковини виграв у лотерею майже мільйон. 28-річний нардеп входить до числа гривневих мільйонерів.

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