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12 липня 2021, 16:24 25

РНБО планує у п'ятницю розглянути санкційне питання та може оприлюднити реєстр олігархів

12 липня 2021, 16:24 25
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Фото из открытых источников
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Рада нацбезпеки та оборони планує у п’ятницю розглянути про запровадження санкцій стосовно окремих фізичних чи юридичних осіб.

Рада нацбезпеки та оборони планує у п’ятницю розглянути питання про запровадження санкцій стосовно окремих фізичних чи юридичних осіб та може оприлюднити реєстр олігархів.

Як пише Regionews, про це в коментарі журналістам повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами відповідні документи вже готуються.

"У п’ятницю це питання буде розглядатися", - зазначив Данилов.

При цьому він традиційно не уточнив, хто може потрапити до санкційного списку.

Данилов також натякнув, що на найближчому засіданні РНБО може бути оприлюднений перелік олігархів, однак ухилився від відповіді на пряме питання.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що відповідно до ухваленого у першому читанні законопроєкту про олігархів в Україні на разі 13 осіб підпадають під визначення олігарх. Він відмовився відповідати хто ці люди.

На початку липня стало відомо, що РНБО ввела санкції проти 100 українців услід за Мінфіном США

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