Экс-нардеп Константин Жеваго объявлен в международный розыск

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Интерпол объявил бывшего украинского нардепа и экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в международный розыск. Его ищут по делу о растрате 113 млн долларов

Об этом сообщили в Госбюро расследований, передает RegioNews.

В то же время в Государственном бюро отмечают, что 27 сентября 2019 года бывшему нардепу сообщили о подозрении в том, что он организовал растрату 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".

По данным следствия, подконтрольный ему офшор открыл кредитные линии в зарубежных банках, а банк "Финансы и Кредит" стал поручителем.

После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным, - говорится в сообщении.

Как сообщали в этом году в НАПК, более 10 тысяч чиновников не накажут за неподачу деклараций. Среди них депутат VI созыва Рады Константин Жеваго.

В мае стало известно, что по рейтингу Forbes в тройку самых состоятельных украинцев вошли Ахметов, Пинчук и Жеваго. Самым богатым украинцам сыграл на руку рост котировок ключевых экспортных товаров.