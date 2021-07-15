МОЗ перевіряє дотримання умов "холодового ланцюга" при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Фото з відкритих джерел

Вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, яку в Харківській області транспортували з ймовірним порушенням, повернули на склад, триває розслідування

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Частину партії вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, яка була доставлена в Харківську область та в якій датчик температури показав відхилення від рекомендованого виробником температурного режиму, була повернута на склад ДП "Укрмедпостач". Решта партії була прийнята без застережень, - йдеться у повідомленні.

Зараз, за даними МОЗ, логери (електронні пристрої, які постійно з певними інтервалами фіксують температуру) з цієї партії проходять перевірку в акредитованому центрі стандартизації, метрології та сертифікації.

Також МОЗ ухвалило рішення провести власну комісійну перевірку дотримання умов "холодового ланцюга" при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech до регіонів. Вона триває.

Всього, за даними МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії використано 1 222 565 доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Як повідомлялося, на Харківщині зіпсувались майже 10 тис. доз вакцин Pfizer - 9360 доз вакцин від коронавірусу Comirnaty/Pfizer.