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15 липня 2021, 14:53 337

Стало відомо, коли в Одесі робитимуть COVID-щеплення вакциною Pfizer

15 липня 2021, 14:53 337
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Фото з відкритих джерел
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В центрах вакцинації в Одесі у неділю, 18 липня, почнуть щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer

Про це повідомили на порталі HELSI.ME, пише RegioNews.

"Відкрито запис на масову вакцинацію від COVID-19 вакциною від Pfizer в Одесі на 18 липня", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що люди зможуть обрати якою саме вакциною вони хочуть щепитися - CoronaVac (Sinovac) чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Вказано, що отримати щеплення охочі зможуть з 9 до 18 години:

Зокрема, у неділю в Одесі буде працювати 9 центрів вакцинації:

  • пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • вул. С. Палія, 93а, ТРЦ "Сім'я", 2 поверх;
  • вул. Толбухіна, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 поверх);
  • вул. Левітана, 62, поліклініка №20;
  • вул. Житомирська, 2, ЦПМСД №10;
  • вул. Болгарська, 38, КДЦ МКЛ №1;
  • вул. Ільфа та Петрова, 15-а, школа № 72;
  • вул. Ген. Петрова, 34, школа №53;
  • вул. Балківська, 42, школа №5.

Нагадаємо, на Харківщині зіпсувались майже 10 тис. доз вакцин Pfizer.

Україна вакцина вакцинація коронавірус Одеса

 
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