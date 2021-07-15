Стало відомо, коли в Одесі робитимуть COVID-щеплення вакциною Pfizer
В центрах вакцинації в Одесі у неділю, 18 липня, почнуть щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer
Про це повідомили на порталі HELSI.ME, пише RegioNews.
"Відкрито запис на масову вакцинацію від COVID-19 вакциною від Pfizer в Одесі на 18 липня", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що люди зможуть обрати якою саме вакциною вони хочуть щепитися - CoronaVac (Sinovac) чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
Вказано, що отримати щеплення охочі зможуть з 9 до 18 години:
Зокрема, у неділю в Одесі буде працювати 9 центрів вакцинації:
- пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;
- вул. С. Палія, 93а, ТРЦ "Сім'я", 2 поверх;
- вул. Толбухіна, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 поверх);
- вул. Левітана, 62, поліклініка №20;
- вул. Житомирська, 2, ЦПМСД №10;
- вул. Болгарська, 38, КДЦ МКЛ №1;
- вул. Ільфа та Петрова, 15-а, школа № 72;
- вул. Ген. Петрова, 34, школа №53;
- вул. Балківська, 42, школа №5.
Нагадаємо, на Харківщині зіпсувались майже 10 тис. доз вакцин Pfizer.
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