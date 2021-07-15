Минздрав проверяет соблюдение условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

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Вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, которую в Харьковской области транспортировали с вероятным нарушением, вернули на склад, продолжается расследование

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Часть партии вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, которая была доставлена в Харьковскую область и в которой датчик температуры показал отклонения от рекомендованного производителем температурного режима, была возвращена на склад ГП "Укрмедпостач". Остальная часть партии была принята без оговорок, - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Минздрава, логгеры (электронные устройства, которые постоянно с определенными интервалами фиксируют температуру) из этой партии проходят проверку в аккредитованном центре стандартизации, метрологии и сертификации.

Также Минздрав принял решение провести собственную комиссионную проверку соблюдения условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в регионы. Она продолжается.

Всего, по данным Минздрава, в Украине от начала вакцинальной кампании использовано 1 222 565 доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Как сообщалось, на Харьковщине испортились почти 10 тыс. доз вакцин Pfizer - 9360 доз вакцин от коронавируса Comirnaty / Pfizer.