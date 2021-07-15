17:41  15 июля
Под Радой произошла потасовка между противниками изменений в "языковой закон" и полицией
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
18:20  15 июля
Сутки в ООС: три обстрела, двое украинских бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 17:25 8

Минздрав проверяет соблюдение условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

15 июля 2021, 17:25 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вакцину Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, которую в Харьковской области транспортировали с вероятным нарушением, вернули на склад, продолжается расследование

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Часть партии вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, которая была доставлена в Харьковскую область и в которой датчик температуры показал отклонения от рекомендованного производителем температурного режима, была возвращена на склад ГП "Укрмедпостач". Остальная часть партии была принята без оговорок, - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Минздрава, логгеры (электронные устройства, которые постоянно с определенными интервалами фиксируют температуру) из этой партии проходят проверку в аккредитованном центре стандартизации, метрологии и сертификации.

Также Минздрав принял решение провести собственную комиссионную проверку соблюдения условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в регионы. Она продолжается.

Всего, по данным Минздрава, в Украине от начала вакцинальной кампании использовано 1 222 565 доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Как сообщалось, на Харьковщине испортились почти 10 тыс. доз вакцин Pfizer - 9360 доз вакцин от коронавируса Comirnaty / Pfizer.

вакцина расследование Минздрав COVID-19 Харьковская область Pfizer

Стало известно, когда в Одессе будут делать COVID-прививку вакциной Pfizer
15 июля 2021, 14:53
В Минздраве не исключают нового локдауна осенью
15 июля 2021, 12:21
В Черновцах в течение трех дней можно будет вакцинироваться от коронавируса
15 июля 2021, 11:35
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram