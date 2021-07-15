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15 липня 2021, 08:31 657

На Харківщині зіпсувались майже 10 тис. доз вакцин Pfizer

15 липня 2021, 08:31 657
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Фото з відкритих джерел
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В Харківській області зіпсувалось 9360 доз вакцин від коронавірусу Comirnaty/Pfizer

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я Харківської ОДА, це сталося через порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах, пише RegioNews.

Зазначається, що 30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП "Харківський обласний аптечний склад" 21 тисяч 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз).

" 1 липня 2021 року були направлені відповідні листи до ДП Укрмедпостач та до Міністерства охорони здоров’я України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач". Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МОЗ ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Pfizer.

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