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15 липня 2021, 12:21 284

У МОЗ не виключають нового локдауну восени

15 липня 2021, 12:21 284
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Фото из открытых источников
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У Міністерстві охорони здоров’я не виключають введення нового локдауну восени.

Про це пише Regionews з посиланням на інтерв’ю РБК-Україна

"Ми не виключаємо цього. Але сьогодні у нас є можливість зробити все і ми це робимо, щоби локдауну не було. І це не тільки дотримання протиепідемічних норм. Це і звернення до своїх старших родичів – батьків, дідусів, бабусь – щоби вони пішли і пріоритетно зробили щеплення проти коронавірусної хвороби. Якщо в нас люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним",- зауважив міністр.

За його словами, якщо будуть провакциновані найбільш вразливі групи – старшого та похилого віку "то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала".

Нагадаємо, що уряд до серпня продовжив карантин і не відкидає можливості нового локдауну.

локдаун COVID-19 МОЗ економіка щеплення

 
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