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14 липня 2021, 12:18 146

За минулу добу від коронавірусу в Україні прищепили 101 246 осіб

14 липня 2021, 12:18 146
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 13 липня, від коронавірусу в Україні прищепили 101 246 осіб, при цьому першу дозу вакцини отримали 57 827 українців, а 43 419 повністю завершили імунізацію, зробивши обидва щеплення

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ, передає RegioNews.

101 246 осіб вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 осіб, повністю імунізовані 43 419 осіб. Протягом доби працювали: 659 мобільних бригад, 1 518 пунктів щеплення, 33 центри вакцинації, - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 799 677 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали одну дозу 2 415 052 людини, повністю імунізовані й отримали дві дози 1 258 703 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зроблено 3 673 755 щеплень, - підсумовують у МОЗ.

Як повідомлялося, близько 70% військовослужбовців зі складу ООС повністю вакциновані від COVID-19.

Також відомо, що в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac: 500 тисяч доз.

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