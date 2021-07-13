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13 липня 2021, 17:29 64

Близько 70% військовослужбовців зі складу ООС повністю вакциновані від COVID-19

13 липня 2021, 17:29 64
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Перше з двох щеплень отримали майже 95% особового складу, а повністю вакцинувалося (отримали другу дозу) близько 70% військовослужбовців зі складу ООС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Медичні бригади продовжують вакцинування військовослужбовців в районі проведення операції Об’єднаних Сил, - повідомляють у штабі.

Щодня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" отримують щеплення близько 400 військовослужбовців.

Вакцинацію проводять 5 бригад, загальна кількість провакцинованого особового складу – близько 8 тисяч військовослужбовців. Щеплюють двома видами вакцин – CoviShield і CoronaVac.

Як повідомлялося, в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac: 500 тисяч доз.

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