Близько 70% військовослужбовців зі складу ООС повністю вакциновані від COVID-19
Перше з двох щеплень отримали майже 95% особового складу, а повністю вакцинувалося (отримали другу дозу) близько 70% військовослужбовців зі складу ООС
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Медичні бригади продовжують вакцинування військовослужбовців в районі проведення операції Об’єднаних Сил, - повідомляють у штабі.
Щодня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" отримують щеплення близько 400 військовослужбовців.
Вакцинацію проводять 5 бригад, загальна кількість провакцинованого особового складу – близько 8 тисяч військовослужбовців. Щеплюють двома видами вакцин – CoviShield і CoronaVac.
Як повідомлялося, в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac: 500 тисяч доз.
Меркель пообіцяла Україні від Німеччини 1,5 млн доз вакциниВсі новини »
12 липня 2021, 20:53Суд відправив ексзаступника міністра оборони в СІЗО з заставою в пів мільярда
12 липня 2021, 14:03У МОЗ підтвердили, що Pfizer доступний усім охочим, але є умова
12 липня 2021, 13:06
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції